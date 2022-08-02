ВМС США развернут четыре военных корабля к востоку от Тайваня
Киев • УНН
КИЕВ. второе августа. УНН. Четыре военных корабля США, в том числе авианосец, были размещены в водах восточнее Тайваня во вторник. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Авианосец USS Ronald Reagan прошел через Южно-Китайское море и сейчас находится в Филиппинском море, к востоку от Тайваня и Филиппин и к югу от Японии, сообщил агентству Reuters официальный представитель ВМС США.
Базирующийся в Японии авианосец Ronald Reagan работает с ракетным крейсером USS Antietam и эсминцем USS Higgins.
"Хотя они могут реагировать на любые непредвиденные обстоятельства, это обычные, рутинные развертывания", – сказал чиновник на условиях анонимности.
Чиновник сказал, что десантный корабль USS Tripoli также будет развернут в этом районе.
Дополнение
В преддверии визита Пелоси появились признаки военной активности с обеих сторон Тайваньского пролива.
Китайские самолеты пролетели близко к срединной линии, разделявшей водные пути во вторник утром, а несколько китайских военных кораблей с понедельника оставались вблизи неофициальной разделительной линии, сообщил источник.
Источник сообщил, что китайские самолеты неоднократно совершали тактические маневры "касаясь" срединной линии и возвращаясь на другую сторону пролива, тогда как тайваньские самолеты находились в режиме ожидания.
Самолеты ни одной из сторон обычно не пересекают срединную линию.
Министерство обороны Тайваня повысило уровень боевой готовности с утра вторника до полудня четверга.
С прошлой недели Народно-освободительная армия Китая провела различные учения, в том числе учения с боевой стрельбой, в Южно-Китайском, Желтом и Бохайском морях.