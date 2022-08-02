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ВМС США развернут четыре военных корабля к востоку от Тайваня

ВМС США развернут четыре военных корабля к востоку от Тайваня

Киев • УНН

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КИЕВ. второе августа. УНН. Четыре военных корабля США, в том числе авианосец, были размещены в водах восточнее Тайваня во вторник. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Авианосец USS Ronald Reagan прошел через Южно-Китайское море и сейчас находится в Филиппинском море, к востоку от Тайваня и Филиппин и к югу от Японии, сообщил агентству Reuters официальный представитель ВМС США.

Базирующийся в Японии авианосец Ronald Reagan работает с ракетным крейсером USS Antietam и эсминцем USS Higgins.

"Хотя они могут реагировать на любые непредвиденные обстоятельства, это обычные, рутинные развертывания", – сказал чиновник на условиях анонимности.

Чиновник сказал, что десантный корабль USS Tripoli также будет развернут в этом районе.

Дополнение

В преддверии визита Пелоси появились признаки военной активности с обеих сторон Тайваньского пролива.

Китайские самолеты пролетели близко к срединной линии, разделявшей водные пути во вторник утром, а несколько китайских военных кораблей с понедельника оставались вблизи неофициальной разделительной линии, сообщил источник.

Источник сообщил, что китайские самолеты неоднократно совершали тактические маневры "касаясь" срединной линии и возвращаясь на другую сторону пролива, тогда как тайваньские самолеты находились в режиме ожидания.

Самолеты ни одной из сторон обычно не пересекают срединную линию.

Министерство обороны Тайваня повысило уровень боевой готовности с утра вторника до полудня четверга.

С прошлой недели Народно-освободительная армия Китая провела различные учения, в том числе учения с боевой стрельбой, в Южно-Китайском, Желтом и Бохайском морях.

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