МИД РФ считает, что Украина "не подает сигналов" касательно встреч в нормандском формате

Как напомнил дипломат, российский лидер уже подтвердил готовность Москвы работать над улучшением отношений с Киевом для восстановления их партнерского духа. “Пока речи о подготовке встреч (в нормандском формате) не идет, но и сигналов о готовности с украинской стороны пока не поступало, — указал Карасин. — Мы будем готовиться к такой работе, но она должна носить совместный и честный характер, без скрытых повесток дня и антироссийской риторики порошенковского периода”.

Напоминаем, российская сторона готова обсуждать урегулирование ситуации на востоке Украины в “нормандском формате”, однако важно соблюдать договоренностей, достигнутых Контактной группой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 11 июня.