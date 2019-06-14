МЗС РФ вважає, що Україна "не подає сигналів" щодо зустрічей у нормандському форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Підготовка до контактів в нормандському форматі повинна носити спільний характер, “поки ж з боку України сигналів про готовність до проведення таких зустрічей не надходило”. Про це заявив в інтерв’ю ТАСС статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, пише УНН.
Як нагадав дипломат, російський лідер уже підтвердив готовність Москви працювати над поліпшенням відносин з Києвом для відновлення їхнього партнерського духу. “Поки мова про підготовку зустрічей (в нормандському форматі) не йде, але і сигналів про готовність з української сторони поки не надходило, — вказав Карасін. — Ми будемо готуватися до такої роботи, але вона повинна носити спільний і чесний характер, без прихованих повісток дня і антиросійської риторики порошенківського періоду”.
Нагадуємо, російська сторона готова обговорювати врегулювання ситуації на сході України в “нормандському форматі”, однак важливо дотримуватися домовленостей, досягнутих Контактною групою. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у вівторок, 11 червня.