МИД РФ прокомментировал изменение планов Помпео по визиту в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео сразу прилетит в российский город Сочи для проведения переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая, после отмены "московской части" его визита в РФ. Об этом сообщил в понедельник заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Да, он сразу прилетит в Сочи. Помпео прибудет завтра ближе к переговорам", - сказал российский дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Изменений в программе переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майкла Помпео 14 мая в Сочи не предусмотрено, несмотря на отмену "московской части" визита американского госсекретаря, сообщила также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Изменений по министерским переговорам в Сочи нет", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
На 13 мая был запланирован визит Помпео в Москву, однако госсекретарь США отменил его, чтобы поехать на встречу с представителями ЕС по иранской ядерной сделке в Брюсселе, отмечает агентство.
Ожидалось, что госсекретарь начнет свой визит в Россию со встречи с коллективом посольства США в Москве. Затем планировалось, что он встретится с работающими в России бизнес-лидерами США и участниками американских программ образовательных обменов. После этого руководитель внешнеполитического ведомства США должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
В ЕС подтвердили визит Помпео в Брюссель.