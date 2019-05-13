МЗС РФ прокоментувало зміну планів Помпео стосовно візиту до Росії

КИЇВ. 13 травня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео відразу прилетить в російське місто Сочі для проведення переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у вівторок, 14 травня, після відміни "московської частини" його візиту до РФ. Про це повідомив в понеділок заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, передає УНН з посиланням на ТАСС.