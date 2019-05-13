МЗС РФ прокоментувало зміну планів Помпео стосовно візиту до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео відразу прилетить в російське місто Сочі для проведення переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у вівторок, 14 травня, після відміни "московської частини" його візиту до РФ. Про це повідомив в понеділок заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Так, він відразу прилетить в Сочі. Помпео прибуде завтра ближче до переговорів", - сказав російський дипломат, відповідаючи на відповідне запитання.
Змін в програмі переговорів глав зовнішньополітичних відомств Росії та США Сергія Лаврова і Майкла Помпео 14 травня в Сочі не передбачено, не дивлячись на скасування "московської частини" візиту американського держсекретаря, повідомила також офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.
"Змін за міністерських переговорах в Сочі немає", - відзначили в російському зовнішньополітичному відомстві.
На 13 травня був запланований візит Помпео в Москву, однак держсекретар США скасував його, щоб поїхати на зустріч з представниками ЄС щодо іранської ядерної угоди в Брюсселі, відзначає агентство.
Очікувалося, що держсекретар США почне свій візит до Росії із зустрічі з колективом посольства США в Москві. Потім планувалося, що він зустрінеться з працюючими в Росії бізнес-лідерами США і учасниками американських програм освітніх обмінів. Після цього керівник зовнішньополітичного відомства США повинен був покласти вінок до Могили Невідомого Солдата біля Кремлівської стіни.
У ЄС підтвердили візит Помпео до Брюсселя.