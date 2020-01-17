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МИД РФ прокомментировал объявление Гончарука об отставке

Киев • УНН

 • 15127 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку, пишет УНН со ссылкой на ее Facebook-страницу.

МИД РФ прокомментировал объявление Гончарука об отставке

“Вот теперь я понимаю, что значит выражение „братский народ“ вместе во всем”, — написала она в пятницу в Facebook.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне “прослушки” с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.

Стоит также отметить, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке на имя председателя ВРУ Дмитрия Разумкова.

“Я обратился с заявлением об отставке. Она оформлена в соответствии с Конституцией Украины, написанная на имя председателя ВРУ и у Президента есть право внести ее в парламент в любой момент. С чем это связано. Это связано с тем, что мы одна команда. Мы все пришли в парламент, во власть, менять эту страну благодаря Владимир Зеленскому”, — сказал Гончарук.

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