МИД РФ прокомментировал объявление Гончарука об отставке
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку, пишет УНН со ссылкой на ее Facebook-страницу.
“Вот теперь я понимаю, что значит выражение „братский народ“ вместе во всем”, — написала она в пятницу в Facebook.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне “прослушки” с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.
Стоит также отметить, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке на имя председателя ВРУ Дмитрия Разумкова.
“Я обратился с заявлением об отставке. Она оформлена в соответствии с Конституцией Украины, написанная на имя председателя ВРУ и у Президента есть право внести ее в парламент в любой момент. С чем это связано. Это связано с тем, что мы одна команда. Мы все пришли в парламент, во власть, менять эту страну благодаря Владимир Зеленскому”, — сказал Гончарук.