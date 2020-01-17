МЗС РФ прокоментувало оголошення Гончарука про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала оголошення прем’єр-міністра України Олексія Гончарука про відхід у відставку, пише УНН з посиланням на її Facebook-сторінку.
“Ось тепер я розумію, що означає вираз „братський народ“ разом у всьому”, — написала вона в п’ятницю в Facebook.
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в п’ятницю подав заяву про відставку на тлі “прослушки” за участю глави уряду, яка була оприлюднена в ЗМІ.
Варто також зазначити, що прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку на ім’я голови ВРУ Дмитра Разумкова.
“Я звернувся з заявою про відставку. Вона оформлена відповідно до Конституції України, написана на ім’я голови ВРУ і у Президента є право внести її у парламенту в будь-який момент. З чим це пов’язано. Це пов’язано з тим, що ми одна команда. Ми всі прийшли в парламент, у владу, змінювати цю країну завдяки Володимир Зеленському”, — сказав Гончарук.