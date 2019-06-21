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МИД РФ прокомментировал антироссийские протесты в Грузии

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. “Радикально настроенная оппозиция Грузии специально использовала визит делегации РФ на Межпарламентскую ассамблею православия для проведения беспорядков”, об этом заявил в пятницу ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, пишет УНН.

МИД РФ прокомментировал антироссийские протесты в Грузии

“Межпарламентская ассамблея православия, которая была давно намечена в Тбилиси, совершенно очевидно использована радикальной частью оппозиции для того, чтобы устроить безобразия на улицах, — подчеркнул высокопоставленный дипломат. — Это лишний раз показывает эмоциональную заряженность радикальной части грузинских политиков, которые делают все, чтобы помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси”.

Вместе с тем, как отметил Карасин, самое важное то, что “участники ассамблеи не пострадали и вернулись домой”. “А что касается вопроса наших отношений, то мы будем продолжать методично, спокойно работать над налаживанием и активизацией наших отношений с Тбилиси”, — указал замминистра.

Несколько тысяч демонстрантов, которые митинговали с вечера четверга вместе с оппозицией, пытались прорваться в здание парламента. Демонстранты требовали отставки главы МВД и председателя парламента. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек.

Стоит напомнить, что в столкновениях в Тбилиси пострадали 240 человек.

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