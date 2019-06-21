МЗС РФ прокоментувало антиросійські протести у Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. “Радикально налаштована опозиція Грузії спеціально використовувала візит делегації РФ на Міжпарламентську асамблею православ’я для проведення заворушень”, про це заявив в п’ятницю ТАСС статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, пише УНН.
“Міжпарламентська асамблея православ’я, яка була давно запланована в Тбілісі, абсолютно очевидно використана радикальною частиною опозиції для того, щоб влаштувати неподобства на вулицях, — підкреслив високопоставлений дипломат. — Це зайвий раз показує емоційну зарядженість радикальної частини грузинських політиків, які роблять все, щоб перешкодити нормалізації відносин між Москвою і Тбілісі”.
Разом з тим, як зазначив Карасін, найважливіше те, що “учасники асамблеї не постраждали і повернулися додому”. “А що стосується питання наших відносин, то ми будемо продовжувати методично, спокійно працювати над налагодженням і активізацією наших відносин з Тбілісі”, — вказав заступник міністра.
Декілька тисяч демонстрантів, які мітингували з вечора четверга разом з опозицією, намагалися прорватися в будівлю парламенту. Демонстранти вимагали відставки глави МВС і голови парламенту. Як повідомляють грузинські ЗМІ, затримано кілька десятків осіб.
Варто нагадати, що у зіткненнях в Тбілісі постраждали 240 осіб.