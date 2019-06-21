У зіткненнях в Тбілісі постраждали 240 осіб

КИЇВ. 21 червня. УНН. В ході розгону мітингу опозиції в Тбілісі 20 червня постраждали 160 учасників акції протесту і 80 поліцейських, повідомляє Перший канал грузинського телебачення з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Грузії, пише УНН з посиланням також на інші місцеві ЗМІ.