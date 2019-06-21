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У зіткненнях в Тбілісі постраждали 240 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. В ході розгону мітингу опозиції в Тбілісі 20 червня постраждали 160 учасників акції протесту і 80 поліцейських, повідомляє Перший канал грузинського телебачення з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Грузії, пише УНН з посиланням також на інші місцеві ЗМІ.

У зіткненнях в Тбілісі постраждали 240 осіб

“В цілому в стаціонар доставили 240 пацієнтів, 80 з яких поліцейські. У ці хвилини проводяться дві операції. Стан одного пацієнта залишається стабільно важким”, — сказав журналістам заступник міністра охорони здоров’я Заза Бохуа.

Він зазначив, що в даний час в різних тбіліських лікарнях залишаються 102 пацієнта. Більшість з них надійшли з травмами та травмами очей. Постраждалим проводяться необхідні дослідження, зазначив Бохуа.

Увечері в четвер у Тбілісі пройшла масштабна антиурядова акція, викликана виступом депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова в парламенті Грузії. Учасники вимагали відповідальності уряду, відставки міністра внутрішніх справ, голови парламенту і глави Служби Держбезпеки.

Влада відмовилася виконати ці вимоги, і ближче до півночі учасники мітингу спробували прорватися в будівлю парламенту. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Пізніше проти демонстрантів був мобілізований спецназ і задіяні водомети. У відповідь учасники акції кидали в правоохоронців каміння і палиці, забирали у них щити і каски.

Выстрелы в Тбилиси звучат почти непрерывно pic.twitter.com/U0elMdySkj

— Meduza (@meduzaproject) 20 червня 2019 р.

Протестующие убегают от полиции pic.twitter.com/7a391G80fo

— Meduza (@meduzaproject) 20 червня 2019 р.

За даними грузинських ЗМІ, на світанку затримані були декілька десятків людей. Сьогодні ввечері опозиція планує відновити протестну акцію.

Нагадуємо, у Раді Федерації назвали сутички у Тбілісі “провалом грузинської влади”.

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