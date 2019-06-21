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В столкновениях в Тбилиси пострадали 240 человек

Киев • УНН

 • 7448 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В ходе разгона митинга оппозиции в Тбилиси 20 июня пострадали 160 участников акции протеста и 80 полицейских, сообщает Первый канал грузинского телевидения со ссылкой на Министерство здравоохранения Грузии, пишет УНН со ссылкой также на другие местные СМИ.

В столкновениях в Тбилиси пострадали 240 человек

“В общей сложности в стационар доставили 240 пациентов, 80 из которых полицейские. В эти минуты проводятся две операции. Состояние одного пациента остается стабильно тяжелым”, — сказал журналистам заместитель министра здравоохранения Заза Бохуа.

Он отметил, что в настоящее время в разных тбилисских больницах остаются 102 пациента. Большинство из них поступили с травмами и травмами глаз. Пострадавшим проводятся необходимые исследования, отметил Бохуа.

Вечером в четверг в Тбилиси прошла масштабная антиправительственная акция, вызванная выступлением депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. Участники требовали ответственности правительства, отставки министра внутренних дел, председателя парламента и главы Службы Госбезопасности.

Власти отказались выполнить эти требования, и ближе к полуночи участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Позже против демонстрантов был мобилизован спецназ и задействованы водометы. В ответ участники акции бросали в правоохранителей камни и палки, отнимали у них щиты и каски.

Выстрелы в Тбилиси звучат почти непрерывно pic.twitter.com/U0elMdySkj

— Meduza (@meduzaproject) 20 июня 2019

Протестующие убегают от полиции pic.twitter.com/7a391G80fo

— Meduza (@meduzaproject) 20 июня 2019

По данным грузинских СМИ, на рассвете задержаны были несколько десятков человек. Сегодня вечером оппозиция планирует возобновить протестную акцию.

Напоминаем, в Совете Федерации назвали столкновения в Тбилиси “провалом грузинских властей”.

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