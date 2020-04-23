МИД РФ вернул ноты Украины касательно оккупированного Москвой Крыма

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 34789 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 79340 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101802 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128065 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128714 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172056 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121686 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157336 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104926 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103065 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
МИД РФ вернул ноты Украины касательно оккупированного Москвой Крыма

МИД РФ вернул ноты Украины касательно оккупированного Москвой Крыма

Киев  •  УНН

 • 16011 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Россия вернула Украине две ноты по поводу оккупированного Крыма, рассказала на брифинге в Москве директор Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова. Брифинг транслировался на Facebook-странице ведомства, передает УНН.

“В первой Киев выразил протест в связи с археологическими раскопками и земляными работами в Крыму. Во второй потребовал отчета о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе”, — заявила Захарова “содержание возвращенных украинской стороне документов”.

В январе Москва вернула Киеву другую ноту протеста: украинскую сторону возмутил визит в оккупированный Москвой Крым президента России Владимира Путина. Документ отправили обратно без рассмотрения.

Добавим, ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось с заявлением к России касательно обеспечения защиты жизни населения на временно оккупированных территориях в связи с эпидемией COVID-19.

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