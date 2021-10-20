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МИД РФ официально признал участие россиян в вооруженном конфликте на Донбассе - Украина в ТКГ

Киев • УНН

 • 65733 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Министерство иностранных дел Российской Федерации в своем заявлении о задержании боевика “ЛНР” Андрея Косяка официально признало участие российских граждан в вооруженном конфликте на Донбассе. Об этом говорится в заявлении украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, пишет УНН.

МИД РФ официально признал участие россиян в вооруженном конфликте на Донбассе - Украина в ТКГ

Цитата

“МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины. Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно”, — отметили в украинской делегации.

“Желаем российской дипломатии сил и вдохновения во взятии следующего барьера: официального признания полной ответственности руководства РФ за решение и продолжение международного вооруженного конфликта на востоке Украины. Это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования”, — говорится в сообщении делегации.

Детали

Представители Украины еще раз “поздравили” российский МИД и заявили о “поддержке” его руководства в их “смелых шагах в пользу прекращения российской военной агрессии против Украины”.

“Держитесь, мы знаем, как вам сейчас непросто”, — добавили в делегации.

Что сказали в Москве

Министерство иностранных дел РФ накануне выступило с заявлением о том, что действия Украины по поводу задержания представителя “ЛНР” Андрея Косяка являются “вероломными и провокационными, подрывающими урегулирование ситуации”.

“Призываем украинскую сторону... сообщить местонахождение гражданина России А.В.Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников. Продолжим добиваться соблюдения законных прав российского гражданина”, — говорится в заявлении.

Контекст

13 октября российские вооруженные формирования с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ. В результате оперативной группой ВСУ был задержан один из боевиков — гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы.

Этот гражданин, среди прочего, подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины.

Суд в Луганской области арестовал боевика, которого задержали у линии разграничения, сообщили в прокуратуре.

После задержания перед отелем в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начались “протесты” против задержания боевика. Митингующие препятствовали любом передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично остановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.

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