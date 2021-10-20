МЗС РФ офіційно визнав участь росіян в збройному конфлікті на Донбасі - Україна в ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Російської Федерації в своїй заяві про затримання бойовика “ЛНР” Андрія Косяка офіційно визнало участь російських громадян у збройному конфлікті на Донбасі. Про це йдеться в заяві української делегації у Тристоронній контактній групі, пише УНН.
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“МЗС РФ офіційно визнав участь російських громадян в збройному конфлікті на сході України. Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьмі років послідовної брехні важко”, — зазначили в українській делегації.
“Бажаємо російській дипломатії сил та натхнення у взятті наступного бар’єру: офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за розв’язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України. Це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання”, — сказано в повідомленні делегації.
Деталі
Представники України ще раз “привітали” російський МЗС і заявили про “підтримку” його керівництва у їх “сміливих кроках на користь припинення російської військової агресії проти України”.
“Тримайтеся, ми знаємо, як вам зараз непросто”, — додали в делегації.
Що сказали в Москві
Міністерство закордонних справ РФ напередодні виступило з заявою про те, що дії України з приводу затримання представника “ЛНР” Андрія Косяка є “віроломними і провокаційними, що підривають врегулювання ситуації”.
“Закликаємо українську сторону ... повідомити місцезнаходження громадянина Росії А.В.Косяка і забезпечити доступ до нього російських консульських працівників. Продовжимо добиватися дотримання законних прав російського громадянина”, — сказано у заяві.
Контекст
13 жовтня російські збройні формування з пов’язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювали розвідку залишених позицій ЗСУ. У результаті оперативною групою ЗСУ був затриманий один з бойовиків — громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси.
Цей громадянин, серед іншого, підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році важкого злочину відповідно до статті 115 КК України.
Суд у Луганській області заарештував бойовика, якого затримали біля лінії розмежування, повідомили у прокуратурі.
Після затримання перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почалися “протести” проти затримання бойовика. Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.