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МЗС РФ офіційно визнав участь росіян в збройному конфлікті на Донбасі - Україна в ТКГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Російської Федерації в своїй заяві про затримання бойовика “ЛНР” Андрія Косяка офіційно визнало участь російських громадян у збройному конфлікті на Донбасі. Про це йдеться в заяві української делегації у Тристоронній контактній групі, пише УНН.

МЗС РФ офіційно визнав участь росіян в збройному конфлікті на Донбасі - Україна в ТКГ

Цитата

“МЗС РФ офіційно визнав участь російських громадян в збройному конфлікті на сході України. Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьмі років послідовної брехні важко”, — зазначили в українській делегації.

“Бажаємо російській дипломатії сил та натхнення у взятті наступного бар’єру: офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за розв’язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України. Це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання”, — сказано в повідомленні делегації.

Деталі

Представники України ще раз “привітали” російський МЗС і заявили про “підтримку” його керівництва у їх “сміливих кроках на користь припинення російської військової агресії проти України”.

“Тримайтеся, ми знаємо, як вам зараз непросто”, — додали в делегації.

Що сказали в Москві

Міністерство закордонних справ РФ напередодні виступило з заявою про те, що дії України з приводу затримання представника “ЛНР” Андрія Косяка є “віроломними і провокаційними, що підривають врегулювання ситуації”.

“Закликаємо українську сторону ... повідомити місцезнаходження громадянина Росії А.В.Косяка і забезпечити доступ до нього російських консульських працівників. Продовжимо добиватися дотримання законних прав російського громадянина”, — сказано у заяві.

Контекст

13 жовтня російські збройні формування з пов’язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювали розвідку залишених позицій ЗСУ. У результаті оперативною групою ЗСУ був затриманий один з бойовиків — громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси.

Цей громадянин, серед іншого, підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році важкого злочину відповідно до статті 115 КК України.

Суд у Луганській області заарештував бойовика, якого затримали біля лінії розмежування, повідомили у прокуратурі.

Після затримання перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почалися “протести” проти затримання бойовика. Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереження на Донбасі.

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