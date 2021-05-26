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МИД РФ привел детали относительно обвинений спутницы Протасевича, задержанной вместе с ним в Минске

Киев • УНН

 • 15324 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Арестованной в Беларуси россиянке Софье Сапеге должны в течение 10 дней предъявить обвинение либо отпустить ее. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова со ссылкой на полученное постановление белорусского генпрокурора, пишет УНН.

МИД РФ привел детали относительно обвинений спутницы Протасевича, задержанной вместе с ним в Минске

Детали

“25 мая российское посольство получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, где сообщается, что в связи с подозрением в совершении Софьей Сапегой уголовных деяний, решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. По белорусскому законодательству, в течение 10 дней после задержания ей должны быть предъявлены официальные обвинения, или она должна быть отпущена на свободу”, — сказала Захарова.

Захарова добавила, что российские дипломаты находятся в контакте с родственниками и адвокатами россиянки, а также оказывают ей помощь.

Контекст

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет, летевший из Афин в Вильнюс. Белорусские диспетчеры сказали пилотам, что получили сообщение о минировании воздушного судна.

В самолете летели сооснователь оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Nexta была признана экстремистским ресурсом в октябре прошлого года. В марте 2021 года экстремистами признали редакцию канала.

Белорусские силовики арестовали Протасевича и Сапегу. Россиянку на два месяца отправили в СИЗО КГБ. 25 мая провластный белорусский Telegram-канал “Желтые сливы” опубликовал с ней видео. Сапега на камеру призналась в том, что входит в редакцию Telegram-канала “Черная книга Беларуси”. Речь идет о признанном в стране экстремистским ресурсе, где публикуются личные данные о силовиках.

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