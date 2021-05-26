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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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МЗС РФ навело деталі щодо звинувачень супутниці Протасєвіча, яку затримали разом з ним у Мінську

Київ • УНН

 • 15324 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Заарештованій в Білорусі росіянці Софії Сапєзі повинні протягом 10 днів пред’явити звинувачення або відпустити її. Про це на брифінгу заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова з посиланням на отримане постанову білоруського генпрокурора, пише УНН.

МЗС РФ навело деталі щодо звинувачень супутниці Протасєвіча, яку затримали разом з ним у Мінську

Деталі

“25 травня російське посольство отримало офіційну постанову генпрокурора Білорусії, де повідомляється, що у зв’язку з підозрою в скоєнні Софією Сапєгою кримінальних діянь, вирішено обрати їй запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк два місяці. За білоруським законодавством, протягом 10 днів після затримання їй повинні бути пред’явлені офіційні звинувачення, або вона повинна бути відпущена на свободу”, — сказала Захарова.

Захарова додала, що російські дипломати перебувають в контакті з родичами і адвокатами росіянки, а також надають їй допомогу.

Контекст

23 травня в Мінську здійснив екстрену посадку літак, що летів з Афін до Вільнюса. Білоруські диспетчери сказали пілотам, що отримали повідомлення про мінування повітряного судна.

У літаку летіли співзасновник опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасєвіч і його подруга, росіянка Софія Сапєга. Nexta була визнана екстремістським ресурсом в жовтні минулого року. У березні 2021 року екстремістами визнали редакцію каналу.

Білоруські силовики заарештували Протасєвіча і Сапєгу. Росіянку на два місяці відправили в СІЗО КДБ. 25 травня провладний білоруський Telegram-канал “Жовті зливи” опублікував з нею відео. Сапега на камеру зізналася в тому, що входить в редакцію Telegram-каналу “Чорна книга Білорусі”. Йдеться про визнаний в країні екстремістським ресурс, де публікуються особисті дані про силовиків.

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