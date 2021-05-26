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У Білорусі супутницю Протасевича росіянку Софію Сапегу заарештували на два місяці

Київ • УНН

 • 21921 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Дівчину опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича, росіянку Софію Сапегу, яка була затримана разом з ним в Мінську 23 травня після вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair, заарештували на два місяці. Про це у вівторок, 25 травня, повідомили родичі Сапеги і її адвокат Олександр Филанович. Він додав, що дівчину підозрюють у скоєнні кримінального злочину, не уточнивши конкретну статтю, передає УНН.

У Білорусі супутницю Протасевича росіянку Софію Сапегу заарештували на два місяці

Що відомо

Наразі Сапега знаходиться в СІЗО КДБ в Мінську, 25 травня відбувся її допит. Раніше в той же день в МЗС Росії без вказівки деталей повідомили, що Софія Сапега підозрюється в скоєнні деяких злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі “в період з серпня по вересень 2020 року”.

В цей час в Білорусі проходили масові протести проти підсумків президентських виборів в країні. Однак, за словами матері Софії Сапеги Анни Дудич, дівчина в цей час перебувала в Литві і не брала участь в тих подіях.

Відео з показаннями Софії Сапеги

Тим часом білоруський провладний Telegram-канал “Жовті сливи” оприлюднив відеозапис, на якому Сапега каже, що є редактором Telegram-каналу “Чорна книга Білорусі”, де публікується “особиста інформація співробітників органів внутрішніх справ”.

Раніше той же Telegram-канал опублікував відео з Романом Протасевичем, де журналіст, на обличчі якого помітні сліди від ударів, каже, що у нього немає проблем зі здоров’ям і що він дає свідчення “за фактом організації масових заворушень в Мінську”.

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