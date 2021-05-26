В Беларуси спутницу Протасевича россиянку Софью Сапегу арестовали на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Девушку оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, русскую Софию Сапегу, которая была задержана вместе с ним в Минске 23 мая после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, арестовали на два месяца. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили родственники Сапеги и ее адвокат Александр Филанович. Он добавил, что девушку подозревают в совершении уголовного преступления, не уточнив конкретную статью, передает УНН.
Что известно
Сейчас Сапега находится в СИЗО КГБ в Минске, где 25 мая состоялся ее допрос. Ранее в тот же день в МИД России без указания деталей сообщили, что София Сапега подозревается в совершении некоторых преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси “в период с августа по сентябрь 2020 года”.
В это время в Беларуси проходили массовые протесты против итогов президентских выборов в стране. Однако, по словам Софии Сапеги Анны Дудич, девушка в это время находилась в Литве и не участвовала в тех событиях.
Видео с показаниями Софии Сапеги
Между тем белорусский провластный Telegram канал “Желтые сливы” обнародовал видеозапись, на которой Сапега говорит, что является редактором Telegram-канала “Черная книга Беларуси”, где публикуется “личная информация сотрудников органов внутренних дел”.
Ранее тот же Telegram канал опубликовал видео с Романом Протасевичем, где журналист, на лице которого заметны следы от ударов, говорит, что у него нет проблем со здоровьем и он дает показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”.