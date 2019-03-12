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МИД РФ направило Украине ноту по Договору о дружбе

МИД РФ направило Украине ноту по Договору о дружбе

Киев  •  УНН

 • 13475 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Министерство иностранных дел России в связи с прекращением действия с 1 апреля Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной направило ноту украинской стороне. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии внешнеполитического ведомства РФ, передает УНН.

"1 апреля 2019 года по инициативе украинской стороны прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года", - указали в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве при этом указали на якобы нарушения договора. В частности, вспомнили о закреплении в Конституции Украины курса на НАТО без "консультаций с Москвой для обсуждения данного вопроса".

В то же время, в МИД России "допустили", что "Договор мог несколько устареть". "Но произошло это явно не по вине Москвы", - заверили в российском ведомстве.

"Все это мы подробно изложили в соответствующей ноте в МИД Украины", - заявили в МИД РФ.

Украинскую же власть при этом в российском внешнеполитическом ведомстве обвинили в попытках "разрушить традиционные многогранные связи между народами России и Украины".

Ранее в МИД Украины заявляли, что не получили от РФ ответа после прекращения Договора о дружбе.

Закон о прекращении Договора о дружбе с Россией вступил в силу 12 декабря 2018 года.

Как сообщал УНН, в РФ предупредили Киев о "последствиях" расторжения договора по Азову.

Украинские Национальные Новости

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