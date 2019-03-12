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Актуальне
МЗС РФ направило Україні ноту щодо Договору про дружбу

МЗС РФ направило Україні ноту щодо Договору про дружбу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії у зв'язку з припиненням дії з 1 квітня Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між РФ та Україною направило ноту українській стороні. Про це йдеться в поширеному у вівторок коментарі зовнішньополітичного відомства РФ, передає УНН.

"1 квітня 2019 року за ініціативою української сторони припиняє дію Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Російською Федерацією і Україною від 31 травня 1997 року", - вказали у МЗС РФ.

У російському зовнішньополітичному відомстві при цьому вказали нібито порушення договору. Зокрема, згадали про закріплення у Конституції України курсу на НАТО без "консультацій з Москвою для обговорення цього питання".

Водночас, у МЗС Росії "допустили", що "Договір міг дещо застаріти". "Але сталося це явно не з вини Москви", - запевнили у російському відомстві.

"Все це ми детально виклали у відповідній ноті до МЗС України", - заявили у МЗС РФ.

Українську ж владу при цьому у російському зовнішньополітичному відомстві звинуватили у спробах "зруйнувати традиційні багатогранні зв'язки між народами Росії і України".

Раніше у МЗС України заявляли, що не отримали від РФ відповіді після припинення Договору про дружбу.

Закон про припинення Договору про дружбу з Росією набув чинності 12 грудня 2018 року. 

Як повідомляв УНН, у РФ попередили Київ про "наслідки" розірвання договору щодо Азову.

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