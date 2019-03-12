МЗС РФ направило Україні ноту щодо Договору про дружбу

КИЇВ. 12 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії у зв'язку з припиненням дії з 1 квітня Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між РФ та Україною направило ноту українській стороні. Про це йдеться в поширеному у вівторок коментарі зовнішньополітичного відомства РФ, передає УНН.