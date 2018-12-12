Закон про припинення Договору дружби с РФ набув чинності
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Закон про припинення дії Договору про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною і Російською Федерацією 12 грудня набув чинності. Це сталося наступного дня після того, як закон опублікували в газеті "Голос України", передає УНН.
У законі йдеться про те, щоб “припинити з 1 квітня 2019 року дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, учиненого 31 травня 1997 року в м.Києві та ратифікованого Верховною Радою України 14 січня 1998 року”.
Раніше було ухвалено рішення не продовжувати договір про дружбу з РФ.
У законі зазначається, що Росія, здійснивши збройну агресію біля Керченської протоки проти України, порушила сам договір. Припинення дії Договору про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною і РФ звільняє Україну від зобов’язань щодо його виконання і не впливає на права, зобов’язання чи правове становище України.
Нагадаємо, закон про припинення Договору про дружбу з Росією напередодні підписав Президент Петро Порошенко. Верховна Рада ухвалила його 6 грудня.