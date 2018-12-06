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Рада підтримала припинення дії Договору про дружбу з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верховна Рада ратифікувала припинення дії Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Росією, передає кореспондент УНН.

Рада підтримала припинення дії Договору про дружбу з Росією

Відповідне рішення народні депутати підтримали 277 голосами при 226 необхідних.

“Триваюча агресія РФ спричинила істотні порушення більшості статей Договору, про що Україна систематично наголошує у дипломатичному листуванні з РФ” – йдеться в пояснювальній записці до проекту закону.

Також у документі зазначається, що Росія не прагне усунути правопорушення та відшкодувати збитки, заподіяні власними діями, а навпаки постійно погіршує порушення умов договору, що й стало причиною припинення його дії. Оскільки Договір набрав чинності 1 квітня 1999 року та був підписаний на 10 років, а в квітні 2009 року автоматично був пролонгований на наступне десятиріччя, то припинення його дії відбудеться 1 квітня 2019 року.

Водночас, голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко повідомила, що рішення припинити дію Договору ухвалювалося тому, що денонсацію документа в односторонньому порядку могла б не визнати Росія.

Проти припинення дії Договору голосували лише нардепи від “Опозиційного блоку”.

Додамо, у ВР зареєстровані ще два альтернативних законопроекти від нардепів Юрія Левченка №0206-1, який передбачав розірвання усіх міжнародних договорів з країною-агресором, та Ігоря Луценка №0206-2. Проте, жоден з них не набрав необхідної кількості голосів.

Довідка УНН: Договір про дружбу з РФ був підписаний 31 травня 1997 року між президентом України Леонідом Кучмою та президентом РФ Борисом Єльциним. Дія договору автоматично продовжується, якщо одна зі сторін не повідомить іншу в письмовому вигляді про бажання припинити його дію.

Напередодні комітет ВР підтримав непродовження Договору про дружбу з РФ.

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