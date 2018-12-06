Рада підтримала припинення дії Договору про дружбу з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верховна Рада ратифікувала припинення дії Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Росією, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення народні депутати підтримали 277 голосами при 226 необхідних.
“Триваюча агресія РФ спричинила істотні порушення більшості статей Договору, про що Україна систематично наголошує у дипломатичному листуванні з РФ” – йдеться в пояснювальній записці до проекту закону.
Також у документі зазначається, що Росія не прагне усунути правопорушення та відшкодувати збитки, заподіяні власними діями, а навпаки постійно погіршує порушення умов договору, що й стало причиною припинення його дії. Оскільки Договір набрав чинності 1 квітня 1999 року та був підписаний на 10 років, а в квітні 2009 року автоматично був пролонгований на наступне десятиріччя, то припинення його дії відбудеться 1 квітня 2019 року.
Водночас, голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко повідомила, що рішення припинити дію Договору ухвалювалося тому, що денонсацію документа в односторонньому порядку могла б не визнати Росія.
Проти припинення дії Договору голосували лише нардепи від “Опозиційного блоку”.
Додамо, у ВР зареєстровані ще два альтернативних законопроекти від нардепів Юрія Левченка №0206-1, який передбачав розірвання усіх міжнародних договорів з країною-агресором, та Ігоря Луценка №0206-2. Проте, жоден з них не набрав необхідної кількості голосів.
Довідка УНН: Договір про дружбу з РФ був підписаний 31 травня 1997 року між президентом України Леонідом Кучмою та президентом РФ Борисом Єльциним. Дія договору автоматично продовжується, якщо одна зі сторін не повідомить іншу в письмовому вигляді про бажання припинити його дію.
Напередодні комітет ВР підтримав непродовження Договору про дружбу з РФ.