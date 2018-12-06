Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада ратифицировала прекращение действия Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение народные депутаты поддержали 277 голосами при 226 необходимых.
"Продолжающаяся агрессия РФ вызвала существенные нарушения большинства статей Договора, что Украина систематически подчеркивает в переписке с РФ", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Также в документе отмечается, что Россия не стремится устранить правонарушения и возместить убытки, причиненные собственными действиями, а наоборот постоянно усугубляет нарушение условий договора, что и стало причиной прекращения его действия. Поскольку Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года и был подписан на 10 лет, а в апреле 2009 года автоматически был пролонгирован на следующее десятилетие, то прекращение его действия состоится 1 апреля 2019 года.
В то же время, председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко сообщила, что решение прекратить действие Договора принималось потому, что денонсацию документа в одностороннем порядке могла бы не признать Россия.
Против прекращения действия Договора голосовали только нардепы от "Оппозиционного блока".
Добавим, в ВР зарегистрированы еще два альтернативных законопроекта от нардепов Юрия Левченко №0206-1, который предусматривал расторжение всех договоров со страной-агрессором, и Игоря Луценко №0206-2. Однако, ни один из них не набрал необходимого количества голосов.
Справка УНН: Договор о дружбе с РФ был подписан 31 мая 1997 года между президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом РФ Борисом Ельциным. Действие договора автоматически продлевается, если одна из сторон не уведомит другую в письменном виде о желании прекратить его действие.
Накануне комитет ВР поддержал непродлении Договора о дружбе с РФ.