Порошенко підписав закон про припинення дружби з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.
"Непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу. Інші складові цієї стратегії – це безвіз, Угода про Асоціацію з ЄС, Томос про створення Автокефальної незалежної української церкви, вихід з СНД, закріплення у Конституції курсу на вступ до ЄС і НАТО, створення потужної професійної патріотичної української армії, підтримка української мови", - вказав Президент у зверненні з приводу підписання закону.
Окрім того, він виступив з вимогою до МЗС щодо "завершення роботи з інвентаризації договірно-правової бази з РФ". "Будемо і надалі робити висновки про корисність тих чи інших угод", - додав Президент.
"Так само вимагаю від Кабінету міністрів термінових і дієвих кроків з метою створення міжвідомчого координаційного органу для формування консолідованої претензії України до Росії за заподіяні тривалою збройною агресією збитки. Розраховую, що особливий статус та спеціальні функції дозволять такому органу достатньо ефективно виконувати покладені на нього завдання із захисту національних інтересів України", - зауважив Порошенко.
Нагадаємо, голова ВР Андрій Парубій підписав ухвалений парламентом закон про припинення дружби з РФ 6 грудня.
10 декабря 2018 г.