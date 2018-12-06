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Парубій підписав закон про припинення дружби з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав законопроект № 0206 про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, передає УНН.

Парубій підписав закон про припинення дружби з РФ

На сайті ВР зазначено, що законопроект про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією уже передали на підпис Президентові України Петру Порошенку.

Додамо, що закон вступить у силу наступного дня після офіційної публікації.

Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада ратифікувала припинення дії Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Росією.

Відповідне рішення народні депутати підтримали 277 голосами при 226 необхідних.

Довідка УНН: Договір про дружбу з РФ був підписаний 31 травня 1997 року між президентом України Леонідом Кучмою та президентом РФ Борисом Єльциним. Дія договору автоматично продовжується, якщо одна зі сторін не повідомить іншу в письмовому вигляді про бажання припинити його дію.

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