Парубій підписав закон про припинення дружби з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав законопроект № 0206 про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, передає УНН.
На сайті ВР зазначено, що законопроект про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією уже передали на підпис Президентові України Петру Порошенку.
Додамо, що закон вступить у силу наступного дня після офіційної публікації.
Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада ратифікувала припинення дії Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Росією.
Відповідне рішення народні депутати підтримали 277 голосами при 226 необхідних.
Довідка УНН: Договір про дружбу з РФ був підписаний 31 травня 1997 року між президентом України Леонідом Кучмою та президентом РФ Борисом Єльциним. Дія договору автоматично продовжується, якщо одна зі сторін не повідомить іншу в письмовому вигляді про бажання припинити його дію.