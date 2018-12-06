Парубий подписал закон о прекращении дружбы с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект № 0206 о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, передает УНН.
На сайте ВР указано, что законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией уже передали на подпись Президенту Украины Петру Порошенко.
Добавим, что закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.
Напомним, 6 декабря Верховная Рада ратифицировала прекращения действия Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией.
Соответствующее решение народные депутаты поддержали 277 голосами при 226 необходимых.
Справка УНН: Договор о дружбе с РФ был подписан 31 мая 1997 между президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом РФ Борисом Ельциным. Действие договора автоматически продлевается, если одна из сторон не уведомит другую в письменном виде о желании прекратить его действие.