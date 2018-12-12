Закон о прекращении Договора дружбы с РФ вступил в силу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерации 12 декабря вступил в силу. Это произошло на следующий день после того, как закон опубликовали в газете "Голос Украины", передает УНН.
В законе говорится о том, чтобы "прекратить с 1 апреля 2019 действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, совершенного 31 мая 1997 в Киеве и ратифицированного Верховной Радой Украины 14 января 1998".
Ранее было принято решение не продлевать договор о дружбе с РФ.
В законе отмечается, что Россия, осуществив вооруженную агрессию у Керченского пролива против Украины, возбудила сам договор. Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает Украину от обязательств по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины.
Напомним, закон о прекращении Договора о дружбе с Россией накануне подписал Президент Петр Порошенко. Верховная Рада приняла его 6 декабря.