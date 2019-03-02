Україна не отримала від РФ відповіді щодо припинення Договору про дружбу

За словами Золотарьової, Україна почала запрошувати Росію до переговорів, або до арбітражу з самого початку агресії.

"Востаннє ми це зробили, коли надіслали дипломатичну ноту щодо припинення продовження нашого договору про Дружбу з Російською Федерацією, і ми так і не отримали відповідь від них", - сказала вона.

Нагадаємо, закон про припинення Договору про дружбу з Росією набув чинності 12 грудня 2018 року. Верховна Рада ухвалила його 6 грудня.