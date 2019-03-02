Україна не отримала від РФ відповіді щодо припинення Договору про дружбу
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 березня. УНН. Україна досі не отримала офіційної від Росії відповіді щодо припинення Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між країнами. Про це заявила очільниця департаменту міжнародного права МЗС України Оксана Золотарьова під час першої міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів" в Одесі, передає кореспондент УНН.
За словами Золотарьової, Україна почала запрошувати Росію до переговорів, або до арбітражу з самого початку агресії.
"Востаннє ми це зробили, коли надіслали дипломатичну ноту щодо припинення продовження нашого договору про Дружбу з Російською Федерацією, і ми так і не отримали відповідь від них", - сказала вона.
Нагадаємо, закон про припинення Договору про дружбу з Росією набув чинності 12 грудня 2018 року. Верховна Рада ухвалила його 6 грудня.