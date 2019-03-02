Украина не получила от РФ ответа по прекращению Договора о дружбе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 марта. УНН. Украина до сих пор не получила официального от России ответа относительно прекращения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. Об этом заявила глава департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева во время первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе, передает корреспондент УНН.
По словам Золотаревой, Украина начала приглашать Россию к переговорам, или в арбитраж с самого начала агрессии.
"В последний раз мы это сделали, когда прислали дипломатическую ноту о прекращении продления нашего договора о Дружбе с Российской Федерацией, и мы так и не получили ответ от них", - сказала она.
Напомним, закон о прекращении Договора о дружбе с Россией вступил в силу 12 декабря 2018 года. Верховная Рада приняла его 6 декабря.