Украина не получила от РФ ответа по прекращению Договора о дружбе

По словам Золотаревой, Украина начала приглашать Россию к переговорам, или в арбитраж с самого начала агрессии.

"В последний раз мы это сделали, когда прислали дипломатическую ноту о прекращении продления нашего договора о Дружбе с Российской Федерацией, и мы так и не получили ответ от них", - сказала она.

Напомним, закон о прекращении Договора о дружбе с Россией вступил в силу 12 декабря 2018 года. Верховная Рада приняла его 6 декабря.