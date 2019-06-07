МИД РФ допускает увеличение количества военных специалистов в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Российская Федерация может увеличить количество военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы. Об этом сообщил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"У нас есть контракты, работа по техническому обслуживанию того, что было поставлено Венесуэле. Любые работы требуют определенного вовлечения людей – когда-то больше, когда-то меньше. Если потребуется больше, мы введем больше (специалистов – ред.)", - сказал Щетинин.
Как сообщал УНН, военные Венесуэлы обучают колумбийских повстанцев пользоваться российскими ПЗРК "Игла-С".