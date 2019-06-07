МИД РФ допускает увеличение количества военных специалистов в Венесуэле

"У нас есть контракты, работа по техническому обслуживанию того, что было поставлено Венесуэле. Любые работы требуют определенного вовлечения людей – когда-то больше, когда-то меньше. Если потребуется больше, мы введем больше (специалистов – ред.)", - сказал Щетинин.

Как сообщал УНН, военные Венесуэлы обучают колумбийских повстанцев пользоваться российскими ПЗРК "Игла-С".