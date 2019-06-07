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МЗС РФ допускає збільшення кількості військових фахівців у Венесуелі

МЗС РФ допускає збільшення кількості військових фахівців у Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Російська Федерація може збільшити кількість військових фахівців в країні в разі запиту Венесуели. Про це повідомив директор Латиноамериканського департаменту МЗС РФ Олександр Щетінін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), передає УНН з посиланням на ТАСС.

"У нас є контракти, робота з технічного обслуговування того, що було поставлено Венесуелі. Будь-які роботи вимагають певного залучення людей - колись більше, колись менше. Якщо буде потрібно більше, ми введемо більше (фахівців - ред.)", - сказав Щетинін.

Як повідомляв УНН, військові Венесуели навчають колумбійських повстанців користуватися російськими ПЗРК "Голка-С".

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