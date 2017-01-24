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МИД Польши показало документ по изменению политики с проукраинской на пророссийскую

МИД Польши показало документ по изменению политики с проукраинской на пророссийскую

Киев • УНН

 • 7911 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. МИД Польши обнародовало записку с марта 2008 года, которая, по словам нынешнего главы ведомства Витольда Ващиковского, касается изменения политики страны с проукраинской на пророссийскую, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

В документе, в частности, указано, что "возможности экспансии России в политическом и экономическом смысле - а уж тем более военному - достаточно ограничены, наталкиваются на серьезные препятствия в странах СНГ, таких как Украина или Грузия".

Документ "Тезисы о политике РП в отношении России и Украины" от 4 марта 2008 года был засекречен, его подписал тогдашний директор Восточного департамента МИД страны Ярослав Браткевич. Документ передан к сведению четырех человек, в том числе тогдашнего министра иностранных дел Радослава Сикорского. Рассекречено записку в октябре 2015 года.

"Эта записка была началом покидания проукраинской политики в пользу политики пророссийской. У авторов не было никаких иллюзий относительно успеха, но они признали, что пророссийскость будет своеобразным инструментом, трюком в отношениях с Западом, таким способом хотели получить большее признание на Западе ", - заявил министр Витольд Ващиковский. Как он добавил, “именно тогда начали отходить от политики Гедройца, хоть сегодня это вменяют в вину нынешнему правительству”.

"Украине не предложили пути интеграции с ЕС, а лишь квази-институциональные связи с Западом, атрапу интеграции", - оценил глава МИД Польши.

По мнению В.Ващиковского, хоть записка была создана в марте 2008 года, то есть в период, когда он был вице-министром иностранных дел и проводил переговоры по делу так называемого противоракетного щита, ему не было сообщено о существовании документа. На записке есть отметка о том, что ее получили: тогдашний глава МИД Радослав Сикорский и Гражина Бернатович и Рышард Шнепф.

Как оценивает министр В.Ващиковский, "записка полная лжи, фальшивых оценок" и свидетельствует о том, что "решено отойти от реализации польских интересов на Востоке".

Глава МИД страны отметил, что "авторы очень негативно оценили ситуацию в Украине, замечая постсоветизм, коррупцию, существование кланов, непрозрачность политического процесса". По словам министра В.Ващиковского, в этом много смысла, но этого всего не замечено в случае с Россией. "Украина стигматизирует, а Россию представляют как страну, которая не угрожает, является резервуаром сырья, желает сотрудничать".

Глава МИД Польши отметил, что "вполне фальшивым является утверждение о том, что польско-украинские отношения являются мелкими, основанными на личных отношениях, например, Александер Квасьневский и Леонид  Кучма, это означает игноранцию, потому что тогда эти отношения были очень развитые, в частности на военной плоскости ".

"В выводах есть предложение не выходить самим за мероприятия ЕС и НАТО, это, де-факто, призыв к ограничению целей польской дипломатии путем приспособления ее к интересам ведущих государств ЕС - Германии и Франции. Одновременно, предложение ограничить сотрудничество с Украиной практически является признанием российской зоны влияния на восток от границы Польши ", - оценил глава МИД.

"Абсолютно фальшивым утверждением является то, что Россия не будет склонна взять на себя риск столкновения с объединенной Европой и Западом, уже через несколько месяцев мы имели Грузию, а теперь, уже как три года, войну в Украине", - сказал министр В. Ващиковский.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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