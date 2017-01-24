МЗС Польщі показало документ щодо зміни політики з проукраїнської на проросійську

У документі, зокрема, вказано, що “можливості експансії Росії в політичному та економічному розумінні — а вже тим більше військовому — досить обмежені, натрапляють на серйозні перешкоди в країнах СНД, таких як Україна чи Грузія”.

Документ “Тези про політику РП відносно Росії та України” від 4 березня 2008 року був засекречений, його підписав тодішній директор Східного департаменту МЗС країни Ярослав Браткєвич. Документ передано до відома чотирьох осіб, у тому числі тогочасного міністра закордонних справ Радослава Сікорського. Розсекречено записку в жовтні 2015 року.

“Ця записка була початком покидання проукраїнської політики на користь політики проросійської. В авторів не було ніяких ілюзій відносно успіху, але вони визнали, що проросійськість буде своєрідним інструментом, трюком у відносинах із Заходом, таким способом хотіли здобути більше визнання на Заході”, — заявив міністр Вітольд Ващиковський. Як він додав, “саме тоді почали відходити від політики Ґєдройця, хоч сьогодні це закидають нинішньому урядові”.

“Україні не запропонували шляху інтеграції з ЄС, а лише квазі-інституційні зв’язки із Заходом, атрапу інтеграції”, — оцінив глава МЗС Польщі.

На думку В.Ващиковського, хоч записка була створена в березні 2008 року, тобто в період, коли він був віце-міністром закордонних справ і проводив переговори у справі так званого протиракетного щита, його не було повідомлено про існування документа. На записці є позначка про те, що її отримали: тодішній глава МЗС Радослав Сікорський та Ґражина Бернатович і Ришард Шнепф.

Як оцінює міністр В.Ващиковський, “записка повна неправди, фальшивих оцінок” і свідчить про те, що “вирішено відійти від реалізації польських інтересів на Сході”.

Очільник МЗС країни додав, що “автори дуже негативно оцінили ситуацію в Україні, помічаючи постсовєтизм, корупцію, існування кланів, непрозорість політичного процесу”. За словами міністра В.Ващиковського, в цьому багато рації, але цього всього не помічено у випадку з Росією. “Україну стигматизують, а Росію представляють як країну, яка не загрожує, є резервуаром сировини, має бажання співпрацювати”.

Глава МЗС Польщі зазначив, що “цілком фальшивим є твердження про те, що польсько-українські відносини є мілкими, спертими на особистих взаєминах, наприклад, Алєксандера Кваснєвського і Леоніда Кучми, це означає ігноранцію, бо вже тоді ці відносини були дуже розвинуті, зокрема на військовій площині”.

“У висновках є пропозиція не виходити самим поза заходи ЄС і НАТО, це, де-факто, заклик до обмеження цілей польської дипломатії шляхом пристосування її до інтересів провідних держав ЄС — Німеччини і Франції. Одночасно, пропозиція обмежити співробітництво з Україною, практично, є визнанням російської зони впливів на схід від кордону Польщі”, — оцінив глава МЗС.

“Абсолютно фальшивим твердженням є те, що Росія не буде схильною взяти на себе ризик зіткнення з об’єднаною Європою і Заходом, вже за кілька місяців ми мали Грузію, а тепер, уже три роки, війну в Україні”, — сказав міністр В.Ващиковський.