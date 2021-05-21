МИД Палестины назвал прекращение огня Израилем недостаточной степени
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Палестина приветствует прекращение огня со стороны Израиля, однако этого недостаточно, заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. Об этом он сообщил, выступая на полях заседания Генассамблеи ООН в отношении Израиля и Палестины, передает “Голос Америки”, информирует УНН.
Цитата
“Хорошо, что палестинский народ, численность которого превышает 2 миллиона человек, сможет лечь спать, зная, что его завтрашний день будет светлее. Но этого мало, этого совершенно недостаточно”, — сказал министр.
Он напомнил, что конфликт спровоцировали положение мусульман в Иерусалиме и выселения палестинских семей в некоторых частях города. Глава МИД указал, что эти проблемы должны быть решены.
Детали
Во время заседания министр отметил, что Израиль пытается насильно изгнать палестинские семьи из Восточного Иерусалима, чтобы уничтожить любые арабское присутствие в городе. Представитель Палестины призвал международное сообщество не просто “смотреть и бездельничать”, оставаясь в стороне от конфликта. По его мнению, каждая страна в мире несет ответственность за привлечение к ответственности Израиль за его действий против палестинского народа.
Ранее члены кабинета безопасности Израиля проголосовали за прекращение огня в секторе Газа. Представитель палестинской исламистской организации ХАМАС подтвердил агентству Reuters, что “взаимное и одновременное” перемирие в Газе наступит в 02:00 часов в ночь на пятницу.