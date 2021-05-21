МЗС Палестини назвав припинення вогню Ізраїлем недостатньою мірою

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“Добре, що палестинський народ, чисельність якого перевищує 2 мільйони людей, зможе лягти спати, знаючи, що його завтрашній день буде світліше. Але цього мало, цього зовсім недостатньо”, — сказав міністр.

Він нагадав, що конфлікт спровокували положення мусульман в Єрусалимі і виселення палестинських сімей в деяких частинах міста. Глава МЗС вказав, що ці проблеми повинні бути вирішені.

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Під час засідання міністр зазначив, що Ізраїль намагається насильно вигнати палестинські сім’ї зі Східного Єрусалиму, щоб знищити будь-арабське присутність в місті. Представник Палестини закликав міжнародне співтовариство не просто “дивитися і байдикувати”, залишаючись в стороні від конфлікту. На його думку, кожна країна в світі несе відповідальність за залучення до відповідальності Ізраїль через його дій проти палестинського народу.

Раніше члени кабінету безпеки Ізраїлю проголосували за припинення вогню в секторі Газа. Представник палестинської ісламістської організації ХАМАС підтвердив агентству Reuters, що “взаємне і одночасне” перемир’я в Газі настане о 02:00 годині в ніч на п’ятницю.