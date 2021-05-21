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The Guardian

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МЗС Палестини назвав припинення вогню Ізраїлем недостатньою мірою

Київ • УНН

 • 15956 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Палестина вітає припинення вогню з боку Ізраїлю, проте цього недостатньо, заявив глава МЗС Палестини Ріяд аль-Малікі. Про це він повідомив, виступаючи на полях засідання Генасамблеї ООН щодо Ізраїлю і Палестини, передає “Голос Америки”, інформує УНН.

МЗС Палестини назвав припинення вогню Ізраїлем недостатньою мірою

Цитата

“Добре, що палестинський народ, чисельність якого перевищує 2 мільйони людей, зможе лягти спати, знаючи, що його завтрашній день буде світліше. Але цього мало, цього зовсім недостатньо”, — сказав міністр.

Він нагадав, що конфлікт спровокували положення мусульман в Єрусалимі і виселення палестинських сімей в деяких частинах міста. Глава МЗС вказав, що ці проблеми повинні бути вирішені.

Деталі

Під час засідання міністр зазначив, що Ізраїль намагається насильно вигнати палестинські сім’ї зі Східного Єрусалиму, щоб знищити будь-арабське присутність в місті. Представник Палестини закликав міжнародне співтовариство не просто “дивитися і байдикувати”, залишаючись в стороні від конфлікту. На його думку, кожна країна в світі несе відповідальність за залучення до відповідальності Ізраїль через його дій проти палестинського народу.

Раніше члени кабінету безпеки Ізраїлю проголосували за припинення вогню в секторі Газа. Представник палестинської ісламістської організації ХАМАС підтвердив агентству Reuters, що “взаємне і одночасне” перемир’я в Газі настане о 02:00 годині в ніч на п’ятницю.

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