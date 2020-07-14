МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 41004 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102433 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107348 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134668 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111033 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132008 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102176 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102611 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104456 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев

МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев

Киев  •  УНН

 • 16143 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Самыми популярными странами с точки зрения путешествий для украинцев является Венгрия, Турция, Хорватия, Албания, Черногория и Россия. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"У нас изменился рейтинг самых популярных стран, теперь у нас на первом месте по количеству уникальных просмотров - Венгрия. Мы продолжаем связывать популярность Венгрии с возможностью транзита через эту страну. Направление Балкан: Хорватия, Черногория, Албания. На втором месте у нас Турция... На третье место вышла Россия, почему-то очень многие граждане интересуются возможностью путешествий в Российскую Федерацию летом", - отметил он.

По его словам, на 11-е место в рейтинге вышла Украина.

"Из курьезных фактов, у нас на 11-м месте по популярности в рейтинге у нас Украина. Курьезность заключается в том, что это единственная страна на карте мира, которую мы разработали, информация о которой по объективным причинам не размещается, сайт о других странах, но не об Украине. Но мы высоко отмечаем украинцев, которые несмотря на все могут посещать Украину, зайдя на сайт", - добавил Кулеба.

Напомним, возможность путешествовать украинцам за границу связана с эпидемической ситуацией в Украине, сейчас для украинцев открыто 25 направлений для путешествий.

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