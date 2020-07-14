МЗС оновило рейтинг популярних країн для подорожей серед українців

“У нас змінився рейтинг найбільш популярних країн, тепер у нас на першому місці за кількістю унікальних переглядів — Угорщина. Ми продовжуємо пов’язувати популярність Угорщини з можливістю транзиту через цю країну. Напрямок Балкан: Хорватія, Чорногорія, Албанія. На другому місці у нас Туреччина... На третє місце вийшла Росія, чомусь дуже багато громадян цікавляться можливістю подорожей до Російської Федерації влітку”, — зазначив він.

За його словами, на 11-е місце у рейтингу вийшла Україна.

“З курйозних фактів, у нас на 11-у місці за популярністю у рейтингу у нас України. Курйозність полягає у тому, що це єдина країна на карті світу, яку ми розробили, інформація щодо якої з об’єктивних причин не розміщується, сайт про інші країни, але не про Україну. Але ми високо відзначаємо українців, які попри все можуть відвідувати Україну, зайшовши на сайт”, — додав Кулеба.

Нагадаємо, можливість подорожувати українцям за кордон пов’язана з епідемічною ситуацією в Україні, наразі для українців відкрито 25 напрямків для подорожей.