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19 березня, 18:42 • 103328 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 147633 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 122858 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 137056 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 140613 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
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18 березня, 19:01 • 124378 перегляди

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МЗС оновило рейтинг популярних країн для подорожей серед українців

МЗС оновило рейтинг популярних країн для подорожей серед українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Найпопулярнішими країнами з точки зору подорожей для українців є Угорщина, Туреччина, Хорватія, Албанія, Чорногорія та Росія. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

“У нас змінився рейтинг найбільш популярних країн, тепер у нас на першому місці за кількістю унікальних переглядів — Угорщина. Ми продовжуємо пов’язувати популярність Угорщини з можливістю транзиту через цю країну. Напрямок Балкан: Хорватія, Чорногорія, Албанія. На другому місці у нас Туреччина... На третє місце вийшла Росія, чомусь дуже багато громадян цікавляться можливістю подорожей до Російської Федерації влітку”, — зазначив він.

За його словами, на 11-е місце у рейтингу вийшла Україна.

“З курйозних фактів, у нас на 11-у місці за популярністю у рейтингу у нас України. Курйозність полягає у тому, що це єдина країна на карті світу, яку ми розробили, інформація щодо якої з об’єктивних причин не розміщується, сайт про інші країни, але не про Україну. Але ми високо відзначаємо українців, які попри все можуть відвідувати Україну, зайшовши на сайт”, — додав Кулеба.

Нагадаємо, можливість подорожувати українцям за кордон пов’язана з епідемічною ситуацією в Україні, наразі для українців відкрито 25 напрямків для подорожей

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