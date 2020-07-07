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Подорожі у час пандемії: МЗС назвало топ країн, які цікавлять українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН.  До топ-3 країн, які цікавлять українців з точки зору подорожей, входять Угорщина, Туреччина та Франція. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Я можу сьогодні назвати топ-3 країн, які найчастіше українці перевіряють на карті (інтерактивна карта подорожей під час COVID-19 — ред.). Ми робимо з цього висновок, що це топ-країни, які цікавлять українців з точки зору подорожей. Країна номер один — це Угорщина”, — сказав Кулеба.

Він зазначив, що пов’язує це з тим, що відповідно до домовленостей з угорським колегою Петером Сіярто, через Угорщину діє ефективний транзит для українських громадян, тож, “очевидно, українці вивчають можливість в’їзду до ЄС автомобілем”.

“Друга країна — це Туреччина. Теж зрозуміло, вона користується великою популярністю серед українських туристів... Третя країна — це Франція. Топ-3 країн, які найбільше користуються увагою наших співвітчизників на карті, яку запустило МЗС — це Угорщина, Туреччина і Франція. Далі йдуть інші країни, серед них — Польща, Сербія, Німеччина, Росія, Іспанія, Греція, Італія, Хорватія, Румунія, Єгипет, Білорусь”, — додав міністр.

Він уточнив, що це наразі узагальнена інформація за 2 тижні роботи ресурсу.

Нагадаємо, МЗС після інциденту в Афінах дало рекомендації українцям для подорожей.

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