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МЗС після інциденту в Афінах дало рекомендації українцям для подорожей

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. На тлі ситуації, що сталася з громадянами України, яких не пустили до Греції, Міністерство закордонних справ закликало українців, які мають намір здійснити подорож за кордон, перш за все переконатись, що здійснити подорож насправді буде можливо. Відповідні рекомендації оприлюднені на сайті міністерства, передає УНН.

“У зв’язку із ситуацією, що склалася з нашими співвітчизниками в Греції, МЗС України звертає увагу громадян України, які мають намір здійснити подорож за кордон: перш за все, переконайтесь, що ви насправді зможете здійснити подорож”, — зауважили в МЗС.

Зокрема, дипломати радять:

  • зв’язатись з авіакомпанією, туристичною фірмою або тим оператором, через якого було заброньовано поїздку, та уточнити актуальний стан карантинних обмежень у країні та перевірити статус бронювання;
  • паралельно зв’язатись з дипломатичною установою України в країні, куди запланована подорож, а також із представництвом цієї держави в Україні;
  • максимально подбати про власну безпеку: ретельно вивчити умови власного страхового полісу, переконатись, що він покриває втрати, що можуть виникнути у випадку надзвичайної ситуації, в тому числі, інфікування коронавірусом;
  • подбати про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної ситуації (скасування зворотних рейсів та необхідність придбати нові квитки, вимушене перебування в країні понад запланований термін тощо);
  • потурбуватись про власне здоров’я: мати з собою необхідні особисто вам медичні препарати “з запасом” — на випадок вимушеної затримки за кордоном;
  • перевірити стан вашого здоров’я перед поїздкою.

“Ретельно перевірте інформацію про можливість в’їзду чи транзитного проїзду через наявні офіційні джерела, зокрема з використанням інтерактивної мапи МЗС. Вона дозволяє у зручному форматі отримати найбільш важливу інформацію по будь-якій країні світу”, — зазначили також у міністерстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інцидент в Афінах: МЗС намагається зупинити продаж авіаквитків українцям до певних країн

Дипломати нагадали, що мапа працює в тестовому режимі та доступна за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/map. Дані, що наводяться в інтерактивній мапі, оновлюються на постійній основі закордонними дипломатичними установами України.

Нагадаємо, у суботу, 4 липня, 17 громадян України після прибуття під час паспортного контролю не впустили на в’їзд до Греції. Пізніше УНН повідомили у департаменті консульської служби МЗС, що групу громадян України не пустили через карантинні обмеження і заборону на в’їзд з України.

Як стало відомо УНН в понеділок, грецька влада надала згоду на пропуск у порядку виключення однієї громадянки України, з числа тих, хто застряг напередодні в аеропорту Афін, на територію Греції. Українці мають повернутися на Батьківщину з Греції рейсом 7 липня.

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