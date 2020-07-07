МЗС після інциденту в Афінах дало рекомендації українцям для подорожей

“У зв’язку із ситуацією, що склалася з нашими співвітчизниками в Греції, МЗС України звертає увагу громадян України, які мають намір здійснити подорож за кордон: перш за все, переконайтесь, що ви насправді зможете здійснити подорож”, — зауважили в МЗС.

Зокрема, дипломати радять:



зв’язатись з авіакомпанією, туристичною фірмою або тим оператором, через якого було заброньовано поїздку, та уточнити актуальний стан карантинних обмежень у країні та перевірити статус бронювання;



паралельно зв’язатись з дипломатичною установою України в країні, куди запланована подорож, а також із представництвом цієї держави в Україні;



максимально подбати про власну безпеку: ретельно вивчити умови власного страхового полісу, переконатись, що він покриває втрати, що можуть виникнути у випадку надзвичайної ситуації, в тому числі, інфікування коронавірусом;



подбати про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної ситуації (скасування зворотних рейсів та необхідність придбати нові квитки, вимушене перебування в країні понад запланований термін тощо);



потурбуватись про власне здоров’я: мати з собою необхідні особисто вам медичні препарати “з запасом” — на випадок вимушеної затримки за кордоном;



перевірити стан вашого здоров’я перед поїздкою.



“Ретельно перевірте інформацію про можливість в’їзду чи транзитного проїзду через наявні офіційні джерела, зокрема з використанням інтерактивної мапи МЗС. Вона дозволяє у зручному форматі отримати найбільш важливу інформацію по будь-якій країні світу”, — зазначили також у міністерстві.

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Дипломати нагадали, що мапа працює в тестовому режимі та доступна за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/map. Дані, що наводяться в інтерактивній мапі, оновлюються на постійній основі закордонними дипломатичними установами України.

Нагадаємо, у суботу, 4 липня, 17 громадян України після прибуття під час паспортного контролю не впустили на в’їзд до Греції. Пізніше УНН повідомили у департаменті консульської служби МЗС, що групу громадян України не пустили через карантинні обмеження і заборону на в’їзд з України.



Як стало відомо УНН в понеділок, грецька влада надала згоду на пропуск у порядку виключення однієї громадянки України, з числа тих, хто застряг напередодні в аеропорту Афін, на територію Греції. Українці мають повернутися на Батьківщину з Греції рейсом 7 липня.



