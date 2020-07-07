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МИД после инцидента в Афинах дало рекомендации украинцам для путешествий

МИД после инцидента в Афинах дало рекомендации украинцам для путешествий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. На фоне ситуации, произошедшей с гражданами Украины, которых не пустили в Грецию, Министерство иностранных дел призвало украинцев, которые намерены совершить путешествие за границу, прежде всего убедиться, что совершить путешествие на самом деле будет возможно. Соответствующие рекомендации размещены на сайте министерства, передает УНН.

"В связи с ситуацией, сложившейся с нашими соотечественниками в Греции, МИД Украины обращает внимание граждан Украины, которые намерены совершить путешествие за границу: прежде всего, убедитесь, что вы на самом деле сможете совершить путешествие", - отметили в МИД.

В частности, дипломаты советуют:

  • связаться с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого было забронировано поездку, и уточнить актуальное состояние карантина в стране и проверить статус бронирования;
  • параллельно связаться с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланирована поездка, а также с представительством этого государства в Украине;
  • максимально позаботиться о собственной безопасности: тщательно изучить условия собственного страхового полиса, убедиться, что он покрывает потери, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в том числе, инфицирования коронавирусом;
  • позаботиться о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации (отмена обратных рейсов и необходимость приобрести новые билеты, вынужденное пребывание в стране дольше запланированных сроков и т.п.);
  • позаботиться о своем здоровье: иметь с собой необходимые лично вам медицинские препараты "с запасом" - на случай вынужденной задержки за рубежом;
  • проверить состояние вашего здоровья перед поездкой.

"Тщательно проверьте информацию о возможности въезда или транзитного проезда через имеющиеся официальные источники, в частности с использованием интерактивной карты МИД. Она позволяет в удобном формате получить наиболее важную информацию о любой стране мира", - отметили также в министерстве.

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Дипломаты напомнили, что карта работает в тестовом режиме и доступна по ссылке: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/map. Данные, приводимые в интерактивной карте, обновляются на постоянной основе заграничными дипломатическими учреждениями Украины.

Напомним, в субботу, 4 июля, 17 граждан Украины по прибытии во время паспортного контроля не пустили на въезд в Грецию. Позже УНН сообщили в департаменте консульской службы МИД, что группу граждан Украины не пустили из-за карантина и запрета на въезд из Украины.

Как стало известно УНН в понедельник, греческие власти дали согласие на пропуск в порядке исключения одной гражданки Украины, из числа тех, кто застрял накануне в аэропорту Афин, на территорию Греции. Украинцы должны вернуться на Родину из Греции рейсом 7 июля.

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