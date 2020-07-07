Інцидент в Афінах: МЗС намагається зупинити продаж авіаквитків українцям до певних країн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Міністерство закордонних справ намагається унеможливити продаж квитків громадянам України до країн, які, зокрема, не дозволяють в’їзд українським туристам. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС України, передає УНН.
"МЗС України звернулось листом до міністерства інфраструктури та державної авіаційної служби України з рекомендаціями провести відповідну роз’яснювальну роботу з авіакомпаніями, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення з України. Наша мета - унеможливлення продажу квитків громадянам України до країн, що не дозволяють в’їзд українським туристам, та/або які не мають підтверджувальних документів, необхідних для безперешкодного в’їзду до країни призначення (дозволів на проживання, документів навчальних закладів, підтвердження компетентних органів країни в’їзду тощо)", - повідомили у міністерстві.
Зі слів дипломатів, зміни у порядку в’їзду до іноземних країн залежать не в останню чергу від розвитку епідемічної ситуації в Україні.
"Відповідальність за дотримання правил в’їзду до інших країн несуть безпосередньо самі подорожні", - підкреслили у МЗС.
На тлі ситуації, що склалася з українцями в Греції, МЗС також закликало громадян України, які мають намір здійснити подорож за кордон, перш за все переконатись, що здійснити подорож насправді буде можливо.
Нагадаємо, у суботу, 4 липня 17 громадян України після прибуття під час паспортного контролю не впустили на в’їзд до Греції.
Пізніше УНН повідомили у департаменті консульської служби МЗС, що групу громадян України не пустили через карантинні обмеження і заборону на в’їзд з України.
Водночас, зі слів однієї із пасажирок, громадян України не пропустили в аеропорту Афін через відсутність довгострокової візи або дозволу на проживання, в залежності від причини поїздки.
Консули України в Греції в свою чергу повідомили, що співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до непропущених громадян України, яких віднесено до категорії "небажані", не застосовувалась процедура "депортації".
Як стало відомо УНН у понеділок, грецька влада надала згоду на пропуск у порядку виключення однієї громадянки України, з числа тих, хто застряг напередодні в аеропорту Афін, на територію Греції.