Інцидент з українцями в аеропорту Афін: посольство хоче запобігти депортації

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до непропущених громадян України, яких віднесено до категорії "небажані", не застосовувалась процедура "депортації". Про це повідомляє УНН із посиланням на коментар посольства України у Грецькій Республіці.

"Консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до непропущених громадян України, яких віднесено до категорії "небажані", не застосовувалась процедура "депортації", - йдеться у повідомленні.

Так, вночі 4 липня після отримання звернення на "гарячу лінію" посольства щодо 17-ти громадян України, які були непропущені в аеропорту після прибуття до Греції рейсами Wizzair та Ryanair, черговий консул негайно встановив прямий контакт з українцями (перша комунікація відбувалася з 00:30 - до 01:30 5 липня). Повідомляється, що одразу розпочалася робота з представниками поліції аеропорту щодо забезпечення умов перебування українських громадян.

Зазначається, що посадова особа посольства зранку 5 липня прибула до поліцейського відділку і доставила питну воду і засоби особистої гігієни громадянам України. Завдяки проведеній роботі з поліцією українцям було дозволено додатково купувати напої та їжу на території поліцейської дільниці аеропорту. З партнерами компаній Wizzair і Rayanair підтверджено забезпечення пасажирів харчуванням.

"Повернення наших громадян додому можливо першими зворотніми рейсами "Афіни-Київ": Wizzair – 7 липня о 21:55, Ryanair – 6 липня (щодо точного часу рейсу очікується підтвердження)", - повідомили у посольстві.

У дипустанові наголосили, що необхідно уважно вивчати інформацію щодо режиму в'їзду до Грецької Республіки.

"Вся інформація про відсутність дозволу українцям на в'їзд в Грецію розміщена на мапі МЗС України, сайті і Facebook посольства. На жаль, це не перший випадок, коли згадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, незважаючи на збереження обмежувальних заходів по в'їзду в Грецію", - резюмують у посольстві.

Нагадаємо, як стало відомо, громадян України не пропустили в аеропорту Афін через відсутність довгострокової візи або дозволу на проживання, в залежності від причини поїздки.

Також нагадаємо, що до громадян України, яких не пропустили в аеропорту Афін, пустили українського консула. Він передав їм речі першої необхідності.

Раніше в УНН повідомлялося, що в аеропорту столиці Греції не пропустили групу громадян України через карантин і заборони на в'їзд з України: у МЗС повідомили деталі інциденту.

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