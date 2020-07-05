Консул України відвідав українців, яких не пропустили в аеропорту Афін

"Український консул щойно особисто відвідав нас. Завдяки йому, у нас тепер є мило, одна пляшка з антисептиком, вода, туалетний папір і матраци", - написала пасажирка.

Вона також повідомляє, що компанія Wizzair передала для своїх 5 пасажирів бутерброди і воду. У Ryanair поки не відреагували.

Дівчина написала, що їх розмістили у кімнаті, яка виглядає "швидше, як в'язниця". Дозволили залишити тільки телефони без зарядних пристроїв.

Мандрівники скаржаться на те, що у камерах таргани, немає мила і туалетного паперу, кондиціонера, матраців і подушок, а також немає доступу до особистих речей.

За її словами, українцям також не дозволили оселитися у готелі чи вилетіти до іншої країни, куди дозволений в'їзд українцям. Консульство стверджує, що надані умови - на даний момент найкраще рішення.

Нагадаємо, що в аеропорту столиці Греції не пропустили групу громадян України через карантинні обмеження і заборону на в'їзд з України. УНН у МЗС повідомили деталі інциденту.