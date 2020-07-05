Консул Украины посетил украинцев, которых не пропустили в аэропорту Афин
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. К гражданам Украины, которых не пропустили в аэропорту Афин, пустили украинского консула. Он передал им вещи первой необходимости. Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из пассажирок - Анна Валевская, которая находится в аэропорту, передает УНН.
"Украинский консул только что лично посетил нас. Благодаря ему, у нас теперь есть мыло, одна бутылка с антисептиком, вода, туалетная бумага и матрасы", - написала пассажирка.
Она также сообщает, что компания Wizzair передала для своих 5 пассажиров бутерброды и воду. В Ryanair пока не отреагировали.
Девушка написала, что их разместили в комнате, которая выглядит "скорее, как тюрьма". Позволили оставить только телефоны без зарядных устройств.
Путешественники жалуются на то, что в камерах тараканы, нет мыла и туалетной бумаги, кондиционера, матрасов и подушек, а также нет доступа к личным вещам.
По ее словам, украинцам также не позволили поселиться в гостинице или вылететь в другую страну, куда разрешен въезд украинцам. Консульство утверждает, что предоставленные условия - на данный момент лучшее решение.
Напомним, что в аэропорту столицы Греции не пропустили группу граждан Украины из-за карантина и запрета на въезд из Украины. УНН в МИДе сообщили детали инцидента.