Инцидент в Афинах: МИД пытается остановить продажу авиабилетов украинцам в определенные страны

"МИД Украины обратился письмом в министерство инфраструктуры и государственную авиационную службу Украины с рекомендациям провести соответствующую разъяснительную работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины. Наша цель - невозможность продажи билетов гражданам Украины в страны, где не позволяют въезд украинским туристам, и/или не имеющих подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждение компетентных органов страны въезда т.д.)", - сообщили в министерстве.

По словам дипломатов, изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине.

"Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путешественники", - подчеркнули в МИДе.

На фоне сложившейся ситуации с украинцами в Греции, МИД также призвал граждан Украины, которые намерены совершить путешествие за границу, прежде всего убедиться, что совершить путешествие на самом деле будет возможно.

Напомним, в субботу, 4 июля 17 граждан Украины по прибытию во время паспортного контроля не пустили на въезд в Грецию.

Позже УНН сообщили в департаменте консульской службы МИДа, что группу граждан Украины не пустили из-за карантинных ограничений и запрета на въезд из Украины.

В то же время, по словам одной из пассажирок, граждан Украины не пропустили в аэропорту Афин из-за отсутствия долгосрочной визы или вида на жительство, в зависимости от причины поездки.

Консулы Украины в Греции в свою очередь сообщили, что сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации".

Как стало известно УНН в понедельник, греческие власти дали согласие на пропуск в порядке исключения одной гражданки Украины, из числа тех, кто застрял накануне в аэропорту Афин, на территорию Греции.