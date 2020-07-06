Заблоковані українці в Афінах пробудуть ще добу у поліцейському відділку: у МЗС повідомили деталі

КИЇВ. 6 липня. УНН. Станом на ранок понеділка, громадяни України, яким раніше було відмовлено у в'їзді на територію Греції, наразі перебувають на території поліцейського відділку аеропорту Афін та очікують на повернення в Україну. Виліт українських громадян запланований на вівторок, 7 липня. Про це УНН повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.