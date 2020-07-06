Заблокированные украинцы в Афинах пробудут еще сутки в полицейском участке: в МИДе сообщили детали

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. По состоянию на утро понедельника, граждане Украины, которым ранее было отказано во въезде на территорию Греции, сейчас находятся на территории полицейского участка аэропорта Афин и ожидают возвращения в Украину. Вылет украинских граждан запланирован на вторник, 7 июля. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"По состоянию на утро 6 июля 2020 года граждане Украины, которым было отказано во въезде 4 июля 2020 года, находятся на территории полицейского участка аэропорта Афин и ожидают возвращения в Украину. По информации посольства Украины в Греции, вылет наших соотечественников запланирован на вторник 7 июля 2020 года", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что украинцам, которые попали в беду, всячески пытаются помочь украинские дипломаты, находящиеся в республике.

"Консульские должностные лица работают с компетентными органами Греции с целью улучшения условий пребывания для украинских граждан, в первую очередь для бабушки с двумя внуками (по возможности - предоставить им разрешение на проживание в гостинице) и находятся на постоянной связи с нашими соотечественниками. Дело продолжает находиться на особом контроле руководства МИДа, департамента консульской службы и посольства Украины в Греции", - отметили в МИДе.

Напомним, накануне стало известно, что 17 граждан Украины по прибытию во время паспортного контроля не пустили на въезд в Грецию.

Позже УНН сообщили в департаменте консульской службы МИДа, что группу граждан Украины не пустили из-за карантина и запрет на въезд из Украины.

В то же время, по словам одной из пассажирок, граждан Украины не пропустили в аэропорту Афин из-за отсутствия долгосрочной визы или вида на жительство, в зависимости от причины поездки.

Консулы Украины в Греции в свою очередь сообщили, что сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации".

Как стало известно УНН, сегодня, греческие власти дали согласие на пропуск в порядке исключения одной гражданки Украины, из числа тех, кто застрял накануне в аэропорту Афин, на территорию Греции.

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