Заблокированные украинцы в Афинах пробудут еще сутки в полицейском участке: в МИДе сообщили детали

КИЕВ. 6 июля. УНН. По состоянию на утро понедельника, граждане Украины, которым ранее было отказано во въезде на территорию Греции, сейчас находятся на территории полицейского участка аэропорта Афин и ожидают возвращения в Украину. Вылет украинских граждан запланирован на вторник, 7 июля. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.