МИД ожидает от США и ЕС четких заявлений относительно Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины ожидает в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, что как американские, так и партнеры в рамках ЕС выступать с четкими заявлениями в поддержку украинской позиции. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
Так, по словам Зеленко, Мюнхенская конференция по вопросам безопасности является очень эффективной платформой для того, чтобы определить ключевые угрозы, приоритеты государств, которые прекрасно понимают, что мины ситуации безопасности в мире требуют решительных шагов. Украинский случай как раз наглядно демонстрирует.
"Надеемся, что не только в рамках двусторонних встреч, а также в рамках панельных дискуссий, которые там будут происходить, будет предоставлено четкий сигнал о том, что проблема с российской агрессией против Украины, оккупацией отдельных территорий остается на повестке дня", - сказала пресс-секретарь.
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По ее словам, ожидается большое количество лидеров мировых держав, с которыми будут проведены переговоры, а также будут совместные дискуссии.
"Мы надеемся на то, что отдельно будет возможность обсудить это в ходе встречи с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Одним из пунктов будет обсуждение дальнейших шагов в результате конфликта, вызванного российской агрессией на Донбассе, а также новое измерение обеспечения свободы судоходства в Азовском море и Керченском проливе, освобождение узников Кремля и военнопленных. Мы надеемся, что будет также проведен ряд двусторонних встреч с американской стороной, среди прочего, как наши американские, как и другие партнеры в рамках ЕС выступать с четкими заявлениями в ходе дискуссии на поддержку украинской позиции", - сообщила она.
Напомним, на следующей неделе заседание министров иностранных дел ЕС состоится в Брюсселе, где дипломаты обсудят расширение пакета санкций против России, мобилизацию поддержки государств-членов ЕС в контексте освобождения украинских моряков и политзаключенных и ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму.