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МЗС очікує від США та ЄС чітких заяв щодо України

МЗС очікує від США та ЄС чітких заяв щодо України

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України очікує в ході Мюнхенської конференції з безпеки, що як американські, так і партнери в рамках ЄС виступатимуть з чіткими заявами на підтримку української позиції. Про це заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

Так, за словами Зеленко, Мюнхенська конференція з питань безпеки є дуже ефективною платформою для того, щоб визначити ключові загрози, пріоритети для держав, які чудово розуміють, що міни безпекової ситуації у світі вимагають рішучих кроків. Український випадок якраз наочно це демонструє.

"Сподіваємось, що не лише у рамках двосторонніх зустрічей, а також у рамках панельних дискусій, які там відбуватимуться, буде надано чіткий сигнал про те, що проблема з російською агресією проти України, окупацією окремих територій залишається на порядку денному", - сказала речниця.

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За її словами, очікується велика кількість лідерів світових держав, з якими будуть проведені переговори, а також будуть спільні дискуссії.

"Ми сподіваємось на те, що окремо буде можливість обговорити це у ході зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Одним з пунктів буде обговорення подальших кроків внаслідок конфлікту, спричиненого російською агресією на Донбасі, а також новий вимір забезпечення свободи судноплавства в Азовському морі і Керченчькій протоці, визволення в’язнів Кремля та військовополонених. Ми сподіваємось, що буде також проведено низку двосторонніх зустрічей з американською стороною, серед іншого, як наші американські, так і інші партнери в рамках ЄС виступатимуть з чіткими заявами у ході дискусії на підтримку української позиції", - повідомила вона.

Нагадаємо, наступного тижня засідання міністрів закордонних справ ЄС відбудеться в Брюсселі, де дипломати обговорять розширення пакету санкцій проти Росії, мобілізацію підтримки держав-членів ЄС у контексті звільнення українських моряків та політв‘язнів та ситуацію на Донбасі і в окупованому Криму.

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