МИД Латвии отметил важность саммита НАТО для сотрудничества с Украиной и Грузией

"Относительно того, что вы сказали, смотрите: я отвечал за подготовку саммита НАТО в Риге в 2016 году и знаю, как сложно, как иногда трудно уложиться в очень ограниченный промежуток времени с очень насыщенной повесткой дня. С этой точки зрения, только тот факт, что все же состоится встреча на высшем уровне всех членов правительства стран с украинским президентом и главами Грузии - это уже очень, очень важное достижение", - сказал он.

По словам министра, среди тем предстоящего саммита НАТО будут и насыщенные дискуссии о взносах государств-членов, противостояние гибридным войнам, усиление защиты Балтийского региона, также состоятся важные дебаты по Афганистану.

"С Украиной, я подчеркиваю, состоится полноценная дискуссия, так же как и с Грузией, и со всеми государствами-членами НАТО, о путях, которыми мы можем поддержать Украину, как мы можем расширить нашу кооперацию по безопасности, как мы можем расширить наше сотрудничество по гибридной угрозе, и мы также хотим учиться от Украины. Этот саммит будет очень важной дискуссией по усилению и расширению кооперации с Украиной и Грузией", - подчеркнул Ринкевичс.

Напомним, встреча Украина-НАТО может состояться совместно с Грузией, повестка дня встречи еще не сформирована.